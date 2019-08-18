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Рамос – об удалении Модрича: Такие решения защищают футбол, VAR должен помогать

11:44 41 Читати українською
Рамос – об удалении Модрича: Такие решения защищают футбол, VAR должен помогать
Серхио Рамос / Marca

Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал удаление партнера по команде Луки Модрича в матче против Сельты (3:1).

90+1’ Икер Лосада
 
Карим Бензема 12’
Лука Модрич 57’
Тони Кроос 61’
Лукас Васкес 80’
12’ Карим Бензема
57’ Лука Модрич
61’ Тони Кроос
80’ Лукас Васкес
90+1’ Икер Лосада

"На благо футбола идет все, что его защищает. Сегодня решение было принято против нас, и мы остались в меньшинстве.

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Не думаю, что Модрич фолил умышленно, он просто опоздал, а у арбитра были сомнения. Судья пообщался со своими коллегами и принял решение.

VAR должен помогать, и если такие решения защищают футбол, то это хорошо", – поделился Рамос в комментарии Sport.es.

Напомним, Реал переиграл Сельту в матче 1-го тура Ла Лиги, а Модрич получил красную карточку после просмотра видеоповтора.

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Видеоассистент арбитра (VAR) Серхио Рамос Серхио Рамос Лука Модрич Лука Модрич Сельта - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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