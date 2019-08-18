Рамос – об удалении Модрича: Такие решения защищают футбол, VAR должен помогать

Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал удаление партнера по команде Луки Модрича в матче против Сельты (3:1).

"На благо футбола идет все, что его защищает. Сегодня решение было принято против нас, и мы остались в меньшинстве.

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Не думаю, что Модрич фолил умышленно, он просто опоздал, а у арбитра были сомнения. Судья пообщался со своими коллегами и принял решение.

VAR должен помогать, и если такие решения защищают футбол, то это хорошо", – поделился Рамос в комментарии Sport.es.

Напомним, Реал переиграл Сельту в матче 1-го тура Ла Лиги, а Модрич получил красную карточку после просмотра видеоповтора.

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