Контракт бразильца со "сливочными" рассчитан до 2024 года, но из-за ярких выступлений клуб планирует вскоре подписать с ним новое соглашение, предусматривающее существенное улучшение финансовой стороны, утверждает Marca .

Винисиус перед Шахтером устроил феерию – видеообзор матча Эльче – Реал – 1:2

Сейчас у Винисиуса одна из самых маленьких зарплат в Реале (3,5 млн евро). Следовательно, мадридцы планируют увеличить ее почти втрое – до 10 миллионов. Сам 21-летний вингер о деньгах даже не вспоминает.

"Я очень спокоен и хочу остаться. Меня не волнует, насколько будет рассчитан новый контракт и сколько мне будут платить. Главное – играть в лучшем клубе мира и получать удовольствие", – сказал бразилец в комментарии TNT Sports.

Напомним, Винисиус Жуниор выступает в столице Испании с 2018-го, но по-настоящему раскрылся в текущем сезоне – 14 матчей, 9 голов и 5 ассистов.

Реал перед Шахтером обыграл Эльче и возглавил таблицу Примеры – Винисиус стал героем