Винисиус перед Шахтером устроил феерию – видеообзор матча Эльче – Реал – 1:2
18:11 - Читати українською
Мадридский Реал обыграл Эльче в рамках 12 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор мата на "Футбол 24".
завершено
63’ Рауль Гути
86’ Пере Милья
Жуниор Винисиус 22’
Жуниор Винисиус 73’
22’ Жуниор Винисиус
63’ Рауль Гути
73’ Жуниор Винисиус
86’ Пере Милья
Уже в среду Реалу принимать Шахтер в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Карло Анчелотти предоставил возможность отдохнуть лидерам. В частности, на матч не поехал Карим Бензема. Номинально его заменил Мариано Диас, но героем стал другой игрок.
Реал перед Шахтером переиграл Эльче и возглавил таблицу Примеры – Винисиус стал героем
Винисиус Жуниор, дважды забивавший на НСК Олимпийский, сегодня также оформил дубль, принеся Реалу победу и лидерство в таблице. Интересно, что у бразильца уже 7 голов в рамках Примеры. Это больше, чем за два предыдущих сезона суммарно.
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