Уже в среду Реалу принимать Шахтер в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Карло Анчелотти предоставил возможность отдохнуть лидерам. В частности, на матч не поехал Карим Бензема. Номинально его заменил Мариано Диас, но героем стал другой игрок.

Реал перед Шахтером переиграл Эльче и возглавил таблицу Примеры – Винисиус стал героем

Винисиус Жуниор, дважды забивавший на НСК Олимпийский, сегодня также оформил дубль, принеся Реалу победу и лидерство в таблице. Интересно, что у бразильца уже 7 голов в рамках Примеры. Это больше, чем за два предыдущих сезона суммарно.