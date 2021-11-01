Контракт бразильця з "вершковими" розрахований до 2024 року, але через яскраві виступи клуб планує незабаром підписати з ним нову угоду, яка передбачає суттєве покращення фінансової сторони, стверджує Marca.

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Зараз Вінісіус має одну з найменших зарплат у Реалі (3,5 млн євро). Відтак, мадридці планують збільшити її майже втричі – до 10 мільйонів. Сам 21-річний вінгер про гроші навіть не згадує.

"Я дуже спокійний і хочу залишитись. Мене не хвилює, наскільки буде розрахований новий контракт і скільки мені платитимуть. Головне – грати в найкращому клубі світу й отримувати задоволення", – сказав бразилець у коментарі TNT Sports.

Нагадаємо, Вінісіус Жуніор виступає в столиці Іспанії з 2018-го, але по-справжньому розкрився в поточному сезоні – 14 матчів, 9 голів та 5 асистів.

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