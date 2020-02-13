ПСЖ придумал, как удержать Мбаппе – парижане сделают чемпиону мира невероятное предложение

Французский клуб продолжает уговаривать свою звезду подписать новое соглашение и отказаться от идеи переезда в другой чемпионат.

ПСЖ хочет предложить 21-летнему нападающему новый контракт с зарплатой 50 млн евро в год, информирует AS. Таким образом зарплата Мбаппе может вырасти более чем втрое – сейчас чемпион мира получает около 15 млн евро в год.

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"ПСЖ не отпустит его до чемпионата мира 2022 года в Катаре. Это стратегический вопрос", – уточнил источник, хорошо знакомый с ситуацией.

Напомним, Мбаппе неоднократно намекал на то, что в будущем хочет перейти в мадридский Реал. По информации испанских СМИ, президент Реала Флорентино Перес хочет подписать Мбаппе летом 2021 года, когда до окончания срока его действующего соглашения останется ровно год.

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