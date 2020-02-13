toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
ДИНАМО КИЕВ - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

ПСЖ придумал, как удержать Мбаппе – парижане сделают чемпиону мира невероятное предложение

14:54 57 Читати українською
ПСЖ придумал, как удержать Мбаппе – парижане сделают чемпиону мира невероятное предложение
Килиан Мбаппе / RMC

Французский клуб продолжает уговаривать свою звезду подписать новое соглашение и отказаться от идеи переезда в другой чемпионат.

ПСЖ хочет предложить 21-летнему нападающему новый контракт с зарплатой 50 млн евро в год, информирует AS. Таким образом зарплата Мбаппе может вырасти более чем втрое – сейчас чемпион мира получает около 15 млн евро в год.

Мбаппе отказался просить прощения у Тухеля – руководство ПСЖ взволновано поведением игрока

"ПСЖ не отпустит его до чемпионата мира 2022 года в Катаре. Это стратегический вопрос", – уточнил источник, хорошо знакомый с ситуацией.

Напомним, Мбаппе неоднократно намекал на то, что в будущем хочет перейти в мадридский Реал. По информации испанских СМИ, президент Реала Флорентино Перес хочет подписать Мбаппе летом 2021 года, когда до окончания срока его действующего соглашения останется ровно год.

Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі

blog_ava
Михайличенко имеет карт-бланш в Динамо – интересное условие
08:56
710
Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
25
мин
Милан
21:45
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук