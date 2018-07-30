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Реал отказал трем клубам по трансферу Ковачича

21:32 6 Читати українською
Реал отказал трем клубам по трансферу Ковачича
Матео Ковачич / соцсети

Мадридский Реал прилагает все усилия, чтобы сохранить в своем составе полузащитника Матео Ковачича.

Реал не собирается отпускать хорватского полузащитника Матео Ковачича, сообщает AS.

Ковачич решил покинуть Реал

"Сливочные" отклонили предложения Манчестер Сити, Ромы и Баварии, которые желали видеть хавбека в своем составе.

Ранее хорват сообщал о своем стремлении покинуть Сантьяго Бернабеу и встречался с главным тренером Хуленом Лопетеги. Но сообщается, что единственная причина, почему королевский клуб не отпускает игрока – это отсутствие хавбеков такого же качества на трансферном рынке.

Куртуа является единственной целью Реала из Челси

Ранее "сливочные" отказались от идеи подписать вингера Челси Эдена Азара.

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