Реал отказал трем клубам по трансферу Ковачича

Мадридский Реал прилагает все усилия, чтобы сохранить в своем составе полузащитника Матео Ковачича.

Реал не собирается отпускать хорватского полузащитника Матео Ковачича, сообщает AS.

Ковачич решил покинуть Реал

"Сливочные" отклонили предложения Манчестер Сити, Ромы и Баварии, которые желали видеть хавбека в своем составе.

Ранее хорват сообщал о своем стремлении покинуть Сантьяго Бернабеу и встречался с главным тренером Хуленом Лопетеги. Но сообщается, что единственная причина, почему королевский клуб не отпускает игрока – это отсутствие хавбеков такого же качества на трансферном рынке.

Куртуа является единственной целью Реала из Челси

Ранее "сливочные" отказались от идеи подписать вингера Челси Эдена Азара.