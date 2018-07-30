Реал відмовив трьом клубам щодо трансферу Ковачіча

Мадридський Реал докладає всіх зусиль, щоб зберегти в своєму складі півзахисника Матео Ковачіча.

Реал не збирається відпускати хорватського півзахисника Матео Ковачіча, повідомляє AS.

Ковачіч вирішив покинути Реал

"Вершкові" відхилили пропозиції Манчестер Сіті, Роми та Баварії, які бажали бачити хавбека в своєму складі.

Раніше хорват повідомляв про своє прагнення покинути Сантьяго Бернабеу і зустрічався з головним тренером Хуленом Лопетегі. Але повідомляється, що єдина причина, чому королівський клуб не відпускає гравця – це відсутність півзахисників такої ж якості на трансферному ринку.

Куртуа є єдиною ціллю Реала з Челсі

Раніше "вершкові" відмовились від ідеї підписати вінгера Челсі Едена Азара.