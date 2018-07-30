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Куртуа является единственной целью Реала из Челси

19:58 3 Читати українською
Куртуа является единственной целью Реала из Челси
Тибо Куртуа / Sky Sports

Тибо Куртуа является единственным игроком Челси. которым интересуется Реал.

Мадридский Реал интересуется только голкипером Челси Тибо Куртуа, сообщает Marca.

Реал предложил Челси за Куртуа и Виллиана 100 млн фунтов, – СМИ

По информации издания, "сливочные" не проявляют интереса к вингеру "синих" Виллиану, только бельгиец является целью королевского клуба со Стэмфорд Бридж.

Ранее Реал отказался от идеи подписать лидера Челси Эдена Азара и сделал ставку на Иско.

Сарри предложит Азару капитанскую повязку, чтобы удержать бельгийца в Челси

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