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Ковачич решил покинуть Реал

13:57 132 Читати українською
Ковачич решил покинуть Реал
Матео Ковачич / 90min.com

Полузащитник Реала Матео Ковачич принял решение покинуть "сливочных".

По информации Marca, хорват решил покинуть Реал уже этим летом из-за нехватки игровой практики.

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Ковачич рассказал о своем желании покинуть Мадрид во время разговора с Лопетеги. Главный тренер Реала пытался уговорить Матео остаться в клубе, однако, хорват твердо решил искать для себя новый вызов.

К слову, ранее в СМИ появилась информация, что "сливочные" не собираются продавать футболиста.

В прошлом сезоне Примеры Ковачич принял участие в 21 матче и отдал 3 голевые передачи.

Отметим, Ковачичем интересовались Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Шальке и Манчестер Сити.

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