Реал отказал Наполи в трансфере Бензема

Нападающий Реала Карим Бензема мог продолжить карьеру в Италии. В услугах француза был заинтересован Карло Анчелотти, который недавно возглавил Наполи.

Реал отказался продавать в Наполи форварда Карима Бензема. "Сливочные" отклонили предложение итальянского клуба, информирует Defensa Central.

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Подписать Бензема стремился лично Карло Анчелотти, который хорошо знаком с французом благодаря совместной работе в Мадриде. Однако Реал после трансфера Роналду отказал Наполи в трансфере 30-летнего нападающего.

К слову, в сезоне 2017/18 Карим Бензема провел в испанском первенстве 32 матча, в которых забил 5 мячей. Француз защищает цвета Реала с 2009 года.

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