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Наполи пытается подписать Бензема, – СМИ

15:30 7 Читати українською
Наполи пытается подписать Бензема, – СМИ
Наполи пытается подписать Бензема, – СМИ

Наставник итальянского Наполи Карло Анчелотти пытается переманить на Сан-Паоло своего бывшего подопечного в мадридском Реале Карима Бензема.

Французский форвард может сменить Ла Лигу на Серию А, сообщает AS.

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По информации издания, Бензема является приоритетной целью для Анчелотти на летнее трансферное окно. Правда, подписать нападающего может оказаться непросто. "Сливочные" желают получить за француза не менее 50 млн евро. Значительные финансовые аппетиты и у самого Бензема – на Бернабеу он зарабатывает 8,5 млн евро в год.

Боссы Наполи, однако, надеются, что им удастся договориться с мадридцами о переходе Бензема. У "партенопейцев" есть весомый опыт переговоров с Реалом, так как ранее игроками итальянского клуба стали несколько игроков "сливочных" – Рауль Альбиоль, Гонсало Игуаин, Хосе Кальехон.

В сезоне 2017/18 Карим Бензема провел в испанском первенстве 32 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 12 результативных передач.

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