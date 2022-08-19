Следующий сезон 20-летний бразилец проведет в аренде за Жирону, информирует официальный сайт "сливочных".

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Мадридцы подписали жемчужину Фламенго в 2020 году за 30 миллионов евро. Рейньер отлично зарекомендовал себя в Кастилье, но коронавирус замедлил его прогресс. Дальше была неудачная двухлетняя аренда в дортмундскую Боруссию – жалкие гол+пас в 39 матчах за "шмелей".

Добавим, что Жирона является новичком Примеры и начала сезон с минимального поражения Валенсии.

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