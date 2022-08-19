Наступний сезон 20-річний бразилець проведе у оренді за Жирону, інформує офіційний сайт "вершкових".

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Мадридці підписали перлину Фламенго у 2020-му за 30 мільйонів євро. Рейньєр чудово зарекомендував себе у Кастільї, але коронавірус сповільнив його прогрес. Далі була невдала дворічна оренда в дортмундську Борусію – жалюгідні гол+пас у 39 матчах за "джмелів".

Додамо, що Жирона є новачком Прімери і розпочала сезон з мінімальної поразки Валенсії.

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