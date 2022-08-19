Представители "красных дьяволов" ведут очень продуктивные переговоры с Реалом и Каземиро, чтобы закрыть переход в ближайшие 48 часов, сообщает The Athletic.

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Предложение Реала составляет 60 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены бонусами. Зарплата опорника тоже будет серьезной. МЮ готов сделать 30-летнего Казэмиро одним из своих самых высокооплачиваемых игроков. Бразильцу предложат 350 тысяч фунтов в неделю – столько же у Де Хеа, больше получает только Роналду. Контракт будет рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на один.

Напомним, Каземиро принадлежит Реалу с 2013 года (был год "перерыва" на Порту). Хавбек провел за "сливочных" 336 матчей и выиграл 18 титулов, среди которых 5 ЛЧ.

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