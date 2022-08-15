После сенсационной осечки Барселоны с Райо Вальекано от мадридского Реала ожидали мастер-класса. Благо, в 1-м туре нового чемпионата соперник был удобен – "королевский клуб" приехал в гости к Альмерии, которой удалось вернуться в Ла Лигу после 8 лет отсутствия. На такого оппонента Карло Анчелотти выставил обоих летних новичков (Рюдигера и Чуамени), оставив в запасе Модрича, Милитао, Алабу и Лунина. Кроме того, из-за травмы не мог сыграть Карвахаль.

Ожидалось, что дебютанты Реала проявят себя во всей красе, как и весь Реал. Впрочем, у скромной Альмерии были свои планы. Сразу же со стартовым свистком хозяева пошли вперёд, организовав несколько интересных проходов к штрафной, а на 7-й минуте андалусийцы ещё и счет открыли! "Героем" стал Рюдигер, проспавший рывок Рамазани себе за спину – Эгуарас исполнил своевременный заброс на форварда, а тот уверенно реализовал выход один на один с Куртуа. 1:0!

Шокированный Реал сразу пошел вперед. Альмерия пережила тяжелые времена – за 11 минут мадридцы провели по её воротам 6 ударов. Лучшие моменты упустили Вальверде, Бензема и Рюдигер. Федерико пробивал с края штрафной в ближнюю девятку (голкипер парировал), Бензема с 11 метров замыкал прострел Винисиуса (чуть неточно), а Рюдигер завершал подачу Крооса с углового – Мартинес вытащил мяч из-под перекладины. Альмерия без ответа не оставалась, огрызнувшись на 13-й минуте рывком Садику и ударом метров с 24-х. Мимо ближней девятки.

Реал продолжил давление. Мартинес с большим трудом парировал выстрел Вальверде с линии штрафной на 16-й минуте, а Бензема на 20-й пробил после навеса с углового. Мяч рикошетом улетел в противоход голкиперу, но попал в защитника на линии ворот. Впрочем, после этого "бланкос" несколько сбавили обороты. В середине первого тайма игра выглядела относительно ровно.

Следующий штурм обороны Альмерии начался незадолго до перерыва. В частности, на 37-й минуте Винисиус получил разрезную передачу и выбежал один на один с Мартинесом, пробив в нижний ближний угол. Фернандо и здесь спас. Выручил он и после подачи с корнера (10-го за тайм) на 40-й – Рюдигер замыкал с линии вратарской под дальнюю штангу, да ещё и с отскоком.

На 43-й уже и Фернандо не смог удержать ворота на замке – гол забил Васкес, получивший заброс из глубины и расстрелявший рамку с близкого расстояния. Впрочем, хозяев спас офсайд.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе хозяев. Встревоженный Карло Анчелотти в раздевалке заменил Камавингу, выпустив Модрича, а спустя некоторое время на поле вышел и Азар (вместо Чуамени). С первых же секунд второго тайма начался новый навал Реала.

Всего через несколько секунд после возобновления игры Кроос бахнул с далекого расстояния так сильно, что голкипер отбил перед собой. Защитник выбил сферу на угловой, едва не завершившийся шедевром Винисиуса – бразилец принял отскок и крутил из-за пределов штрафной в дальнюю девять, однако попал в каркас ворот!

Альмерия на фоне таких трудностей сумела огрызнуться несколькими контратаками. В частности, на 50-й минуте с дистанции неплохо бил Сами Кошта. Мяч прошел мимо левой штанги, на что Реал ответил выстрелом Вальверде с правого края штрафной в руки Мартинесу.

Хозяева на 54-й едва не наказали за расточительство – это Садику прорвался левым флангом в штрафную и выстрелил низом. Куртуа с большим трудом парировал! После этого Умар ещё и выход один на один имел, но переиграть Тибо не удалось, да и офсайд не остался незамеченным.

Подопечные Карло Анчелотти ответили разрезным пасом Винисиуса и опасным ударом Бензема метров с 11-ти под опорную ногу голкиперу. Мартинес справился, а добивание от Крооса накрыл Эли. Ещё через три минуты Вальверде получил пас пяткой и навесил вдоль линии вратарской на голову Бензема – впрочем, Карим пробил в руки вратарю Альмерии.

Хозяева держались. Осталось всего 30 минут, однако с таким давлением мадридцев долго стоять на ногах было невозможно. На 61-й минуте "сливочные" таки сравняли счёт в результате вбегания Винисиуса в штрафную. Его удар парировал Мартинес, а Бензема в борьбе зацепился за отскок и сбросил мяч на Васкеса – Лукас же с шести метров угодил в сетку. На этот раз без офсайда. 1:1!

Казалось, сейчас андалусийцы посыпятся, однако в последующие 10 минут интересных моментов практически не возникало. Призрак сенсационной ничьи становился всё более заметным, так что Карло Анчелотти решился на замену. На 74-й минуте он снял с игры Менди, выпустив Алабу – и именно этот ход оказался роковым для Альмерии.

Уже на 75-й гости заработали стандарт в метрах 23-х от ворот, который доверили исполнить Дэвиду. Австриец филигранным ударом опрокинул стенку и угодил в правую девятку. Без шансов для Мартинеса. 1:2! Это было первое касание Алабы к мячу.

Конечно, Реал не собирался останавливаться на этом. Мадридцы до последнего шли вперёд, упустив ещё пару моментов. Альмерия тоже не сдавалась – так, на 85-й минуте неплохой выстрел удался Курро Санчесу. Куртуа парировал. Васкес мог оформить дубль на 88-й, пробив с правого края штрафной, однако Мартинес вытащил не только этот удар, но и ногами заблокировал неудачный отскок от защитника.

В конце концов, арбитр дал финальный свисток. Мадридский Реал в невероятно тяжелом матче дожал Альмерию и удержал волевую победу.