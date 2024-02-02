Мадридцы сохраняют оптимизм относительно перехода француза летом. Реал придерживается стратегии не говорить на публику, но внутри команды трансфер обсуждается. Впрочем, руководство "сливочных" дает понять Килиану Мбаппе, что он должен уважать клуб и раздевалку.

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Согласно информации Marca, Реал не будет рисковать экономическим благополучием и гармонией команды ради трансфера француза. Если Килиан Мбаппе хочет присоединиться к мадридцам, ему необходимо отказаться от значительной части денег, которые он получает в ПСЖ, как это сделал Беллингем, отказавшись от предложения от английских клубов и выбрав амбициозный проект.

Напомним, что действующее соглашение Килиана Мбаппе истекает летом 2024 года. Француз до сих пор не определился насчет своего будущего.

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