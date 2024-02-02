ПСЖ не собирается отступать от плана сохранить Килиана Мбаппе и начал давить на игрока.

Контракт нападающего парижан истекает летом 2024 года. Килиан Мбаппе не собирается его продлевать. Ряд авторитетных изданий считает, что француз присоединится к Реалу на правах свободного агента. ПСЖ в свою очередь надеется удержать Мбаппе в своей команде, не чураясь давить на игрока любым образом.

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Как сообщает El Chiringuito TV, руководство парижан вело переговоры с братом Килиана – Итаном относительно нового контракта. Сейчас все контакты между молодым игроком и ПСЖ прекращены. Представители чемпиона Франции пошли на этот шаг, поскольку думают, что Мбаппе уже выбрал Реал. Вероятно, таким образом парижане пытаются давить на Килиана, чтобы он изменил свое решение.

Напомним, что Мбаппе присоединился к ПСЖ летом 2017 года. Француз провел всего за столичный клуб 287 матчей, в которых забил 240 голов и отдал 104 ассиста.

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