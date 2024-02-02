Мадридці зберігають оптимізм щодо переходу француза влітку. Реал дотримується стратегії не говорити на публіку, але всередині команди трансфер обговорюється. Утім, керівництво "вершкових" дає зрозуміти Кіліану Мбаппе, що він має поважати клуб та роздягальню.

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Згідно з інформацією Marca, Реал не буде ризикувати економічним добробутом та гармонією команди заради трансферу француза. Якщо Кіліан Мбаппе хоче приєднатися до мадридців, йому необхідно відмовитися від значної частини грошей, які він отримує в ПСЖ, як це зробив Беллінгем, відмовившись від пропозиції від англійських клубів і вибравши амбітний проєкт.

Нагадаємо, що чинна угода Кіліана Мбаппе закінчується влітку 2024 року. Француз досі не визначився щодо свого майбутнього.

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