Летом мадридцы взяли в аренду у Эспаньола испанца с возможностью выкупа. Хоселу должен был заменить в атаке Реала Карима Бензема, который отправился в Саудовскую Аравию. Руководство "сливочных" довольно прогрессом Хоселу и определилось с его будущим.

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Как сообщает AS, испанец произвел впечатление не только своей игрой, но и готовностью адаптироваться к тому факту, что его роль – роль новичка. Он стал одним из самых влиятельных игроков атака Реала. Выкуп форварда – вопрос, который почти решен. Мадридцы должны заплатить Эспаньолу 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Хоселу отметился 14 голами и 3 результативными передачами. Он совершает голевые действия каждые 92 минуты – по этому показателю в команде его превосходит только хавбек Джуд Беллингем (одно действие на 91 минуту).

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