Мадридский клуб не собирается выкупать 19-летнего бразильца у Шахтера, сообщает Don Diario.

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Тобиас неплохо выступал в молодежке Реала, но руководство "сливочных" не видит целесообразности сохранять игрока для взрослой команды. Полгода назад мадридцы якобы обещали Шахтеру выкупить оборонца за 15 млн евро после двух аренд.

Издание Real Madrid Confidencial озвучило другую версию. Реал таки выкупит Тобиаса, однако летом будет искать ему варианты аренды в Ла Лиге для получения игровой практики. Агент бразильца уже имел встречу с представителями Валенсии.

Напомним, Шахтер зимой 2022 года заплатил Интернасьоналу 6 млн евро, но из-за полномасштабного вторжения России Тобиас не успел сыграть ни одного официального поединка за "горняков".

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