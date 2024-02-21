Влітку мадридці взяли в оренду в Еспаньйола іспанця з можливістю викупу. Хоселу мав замінити в атаці Реала Каріма Бензема, який відправився в Саудівську Аравію. Керівництво "вершкових" задоволене прогресом Хоселу й визначилося з його майбутнім.

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Як повідомляє AS, іспанець справив враження не тільки своєю грою, а й готовністю адаптуватися до того факту, що його роль – роль новачка. Він став одним із найвпливовіших гравців атака Реала. Викуп форварда – питання, яке майже вирішене. Мадридці повинні заплатити Еспаньйолу 1,5 мільйона євро.

У поточному сезоні Хоселу відзначився 14 голами та 3 результативними передачами. Він робить гольові дії кожні 92 хвилини – за цим показником у команді його перевершує лише хавбек Джуд Беллінгем (одна дія на 91 хвилину).

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