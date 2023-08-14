Тяжелая травма Тибо Куртуа заставила Королевский клуб экстренно выходить на трансферный рынок в поисках нового вратаря, ведь бельгиец пропустит почти весь будущий сезон.

Реал потерял еще одного лидера почти на весь сезон – повторение печальной судьбы Куртуа

Решением стало приглашение Кепы Аррисабалаги. Реал арендовал 28-летнего испанца у Челси на один сезон без права выкупа, сообщает пресс-служба мадридцев. Презентуют нового конкурента Андрея Лунина уже во вторник, 15 августа. Мероприятие запланировано на 12:30 по киевскому времени.

Напомним, Кепа перебрался в Челси летом 2018 за рекордные на тот момент деньги для трансфера вратарей. За пять сезонов в Лондоне он выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы и Лигу Европы. В этом году он получил награду за лучший сейв в АПЛ сезона 2022-2023.

Реал уверенно победил Атлетик – Беллингем дебютировал в Ла Лиге шедевральным голом, Лунин показал хорошую игру ногами