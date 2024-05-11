Звезда Барселоны вынужден покинуть клуб – каталонцы выталкивают его из команды ради 100 млн
Вингер Барселоны Рафинья сменит летом клубную прописку. Саудовская Аравия уже сделала попрозицию.
"Кулес" планируют побороться за трансфер Нико Уильямса из Атлетика. Чтобы совершать покупки летом, Барселоне необходимо продавать своих игроков, поскольку финансовые трудности команды никуда не делись.
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Как сообщает Diario Sport, каталонцы рассматривают предложения по Рафинье. Один из вариантов – трансфер в саудовский Аль-Хилаль, который готов заплатить около 100 млн евро с учетом бонусов.
Барселона уже сообщила о своих намерениях Рафиньи. В частности, бразилец знает, что если решит остаться, то будет на второстепенных ролях.
Рафинья присоединился к "блаугранас" в 2022 году, перейдя из Лидса. Вингер в целом сыграл за Барселону в 85 матчах во всех турнирах. В его активе 19 голов и 24 ассиста.
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