"Кулес" планируют побороться за трансфер Нико Уильямса из Атлетика. Чтобы совершать покупки летом, Барселоне необходимо продавать своих игроков, поскольку финансовые трудности команды никуда не делись.

Звезда Барселоны "слил" трансферные планы клуба – каталонцы идут ва-банк

Как сообщает Diario Sport, каталонцы рассматривают предложения по Рафинье. Один из вариантов – трансфер в саудовский Аль-Хилаль, который готов заплатить около 100 млн евро с учетом бонусов.

Барселона уже сообщила о своих намерениях Рафиньи. В частности, бразилец знает, что если решит остаться, то будет на второстепенных ролях.

Рафинья присоединился к "блаугранас" в 2022 году, перейдя из Лидса. Вингер в целом сыграл за Барселону в 85 матчах во всех турнирах. В его активе 19 голов и 24 ассиста.

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