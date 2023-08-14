Мадридський Реал не довго залишався лише з Андрієм Луніним у ростері воротарів основної команди.

Важка травма Тібо Куртуа змусила Королівський клуб екстрено виходити на трансферний ринок у пошуках нового воротаря, адже бельгієць пропустить майже увесь майбутній сезон.

Реал втратив ще одного лідера майже на весь сезон – повторення сумної долі Куртуа

Рішенням стало запрошення Кепи Аррісабалаги. Реал орендував 28-річного іспанця у Челсі на один сезон без права викупу, повідомляє прес-служба мадридців. Презентують нового конкурента Андрія Луніна вже у вівторок, 15 серпня. Захід запланований на 12:30 за київським часом.

Нагадаємо, Кепа перебрався у Челсі влітку 2018 року за рекордні на той момент гроші для трансферу воротарів. За п'ять сезонів у Лондоні він виграв Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу, Суперкубок Європи та Лігу Європи. Цього року він отримав нагороду за найкращий сейв в АПЛ сезону 2022-2023.

Реал впевнено переміг Атлетік – Беллінгем дебютував у Ла Лізі шедевральним голом, Лунін показав хорошу гру ногами