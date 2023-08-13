Реал подходил к выездному матчу с Атлетиком в обновленной игровой модели. Вместо магического треугольника в центре Карло Анчелотти выставил ромб с Камавингой, Вальверде, Чуамени и Беллингемом. Модрич и Кроос остались в запасе. Позицию левого защитника доверили 21-летнему Франу Гарсии, ведь Менди травмирован - хотя на банке был Начо, знакомый с этой ролью.

Ну и, конечно, Лунин. Андрей вышел в основе из-за травмы Тибо Куртуа. В течение недели пресса говорила о том, что для украинца наступает решающий отрезок карьеры в Мадриде - он должен был поразить до конца трансферного окна или забыть о Реале. Впрочем позже стало известно, что "бланкос" ведут переговоры с Кепой.

Новый тактический рисунок Реала

Главным изменением в игре "королевского клуба", конечно же, стал переход на схему с ромбом в центре. Новичок Беллингем работал на его острие, формально выполняя роль "десятки" под двумя нападающими - по факту же все выглядело гораздо интереснее. Родриго и Винисиус часто обменивалась позициями, открываясь в разных зонах и путая защитников. Иногда возникали ситуации, когда чистого нападающего в структуре Реала вообще не было.

Вероятно, идея заключалась в создании определенного хаоса на трети поля Атлетика. Беллингем в своем фирменном стиле должен был стать диспетчером атак "бланкос", разгоняя их разрезными пасами и рывками из глубины. Впрочем, данной модели не хватало сыгранности - у чужой штрафной не хватало качественных открытий, а доминирование на мяче долгое время не превращалось в моменты. До 20-й минуты болельщики увидели только один удар метров с 30-ти (по воробьям).

Кроме того, были некоторые ходы, которые выглядели странно еще не стадии замысла. В частности, при работе на мяче фулбеки поднимались высоко, а Вальверде с Камавингой опускались на их позиции в обороне. Феде и Эдуардо гораздо эффективнее во фланговых слаломах, плюс Карвахаля постоянно тянет в центр. В итоге, в первом тайме Реалу не хватало ширины в атаке.

Зато Мадрид круто выглядел без мяча. Подопечные Карло Анчелотти не пытались высоко прессинговать, но очень интенсивно вступали в контрпрессинг в центре поля. Этот контрпрессинг имел систематический характер - и в нем не сачковал даже Джуд (что было характерно для англичанина в Дортмунде). Плюс, Реал давал очень высокий темп, который Атлетик держал только до 20-х минут.

Спокойная феерия Реала

В первой половине первого тайма острых эпизодов не было. Вспоминается разве что прострел в штрафную мадридцев, который не смог перехватить Вальверде, однако и на замыкании никого не было. В целом, Атлетик до перерыва был беспомощным в атаке, нанеся только один удар по воротам.

Реал долгое время тоже не впечатлял, но постепенно гости нащупали дыры в зонах между фулбеками и центрбеками басков. Именно туда ворвался Родриго на 23-й минуте, приняв разрезной пас от Беллингема и выполнив прострел с правого края штрафной - Симон отбил ногами.

Еще через минуту Камавинга заработал стандарт, с которого выстрелил Алаба. Дэвид бахнул низом, а мяч неожиданно пошел в противоход голкиперу. Унаи парировал, однако на 28-й минуте Реал таки открыл счет. Родриго обыгрался с Карвахалем на правом углу штрафной, поставил корпус Лекуэ и с носка пробил под ближнюю штангу - этого Симон не ожидал. 0:1.

На 34-й минуте Алаба замыкал подачу с углового, пробивая под ту же ближнюю штангу. Симон в последний момент перевел сферу в каркас ворот. Еще через минуту Винисиус отобрал мяч в глубине, обыграл двух защитников и вышел один на один - его удар вытащил Симон. В конце концов, на 36-й прилетел второй гол.

Алаба выполнил подачу с углового на дальний угол штрафной, а Беллингем щечкой пробил с лету. И не просто пробил, а ударил в газон. Мяч же в результате этого сделал феноменальную дугу, отправившись точно в дальнюю девятку - 0:2! Джуд забил первый с 2007 года гол англичанина за Реал (последний раз это делал Бекхэм).

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе "сливочных". Эрнесто Вальверде сделал попытку перевернуть игру, сделав тройную замену в раздевалке - и где-то это помогло. Реал во втором тайме нанес всего 4 удара по воротам. Правда, почти все они могли завершиться взятием ворот. Винисиус запорол выход один на один, а Вальверде и свежий Модрич пробивали мимо нижних углов из пределов штрафной.

А что там Лунин?

В первом тайме Андрей стоял почти без работы. Был только один эпизод, в котором пришлось вступить в игру - Фран Гарсия потерял мяч под давлением Унаи Гарсии, а тот влетел на правый край штрафной и пробил низом. Это должен был быть гол, однако баск выстрелил слабо и точно в руки голкиперу.

После перерыва возникло два момента, в которых Лунин мог бы продемонстрировать себя во всей красе. На 70-х минутах хозяева существенно прибавили в активности и дважды наносили опасные удары с близкого расстояния. Оба шли в створ - впрочем, в последний момент их накрыли Чуамени и Алаба. Других попаданий в створ не было, поэтому Лунин запомнился только несколькими удачными выходами и приличной игрой ногами.

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Реала со счетом 2:0.