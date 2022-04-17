Чемпионат Испании 2021/22, 32-й тур

Гранада – Леванте – 1:4

Голы: Кольядо, 90+3 – Гомес, 17, Моралес, 56, Мальса, 77, Сольдадо, 90+5

Атлетико – Эспаньол – начало в 17:15

Атлетик – Сельта – начало в 17:15

Программу дня в Испании открывала очень важная встреча – Гранада принимала Леванте. Хозяева держались всего в одном очке от зоны вылета, в то время как гости в случае победы серьезно улучшили бы свои шансы на выживание. "Лягушки" могли подняться с последней позиции и приблизиться к спасительной 17-й на дистанцию ​​в 4 зачётных балла. Леванте неделю назад чуть не разбил Барселону, а Гранада дала феерический бой Севилье, поэтому все ожидали крутого противостояния.

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Поединок действительно оказался ярким. Моментов возникало много, но везло только левантийцам. Уже на 17-й минуте они открыли счет благодаря эффектному прорыву Моралеса с передачей под удар в пустые ворота (его нанес Дани Гомес). На старте второго тайма Гранада привезла себе пенальти и осталась в меньшинстве (Морелес реализовал 11-метровый), а на 77-й Мальса добил хозяев, завершив контратаку с выходом 2-в-1 – 0:3.

Андалусийцы отквитали один гол в компенсированное время благодаря классному удару Кольядо под ближнюю штангу, но уже на 90+5-й Сольдадо забил четвертый мяч в ворота Гранады. Он стал последним во встрече. Леванте празднует разгром!

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