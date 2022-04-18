Центральним матчем 32-го туру Ла Ліги виступала зустріч на Рамон Санчес Пісхуан, де Севілья приймала мадридський Реал. Для "вершкових" перемога була лишень питанням престижу, адже відрив від другої позиції становив аж 12 балів – "рохібланкос" же мали дуже серйозні турнірні завдання. Вони тримались у топ-4, маючи рівність за очками з Барселоною та Атлетіко, а Бетіс і Сосьєдад відставали на 3 та 4 пункти відповідно. У таких умовах навіть нічия могла дорого обійтись для нервіонців.

Карло Анчелотті виставив на цю зустріч основний склад, за виключенням двох позицій. Каземіро перебрав карток, тож в опорну зону довелося випускати Камавінгу, а Менді досі не відновився після травми – позицію лівого фулбека досить несподівано довелося закрити Карвахалю. Це рішення тренерського штабу Реала ледь не вилилось у гол Севільї вже на 2-й хвилині, коли Папу Гомес простріл з флангу Дані вздовж лінії воротарського. На щастя для гостей, Марсьяль розминувся з м'ячем.

Реал намагався розпочати зустріч агресивно, але жодного моменту створити не вдалося. Ба більше – аж до самої перерви мадридці виглядали пасивно, майже не потривоживши Буну. Севілья ж, активно пресингуючи й тікаючи у контратаки, могла відкрити рахунок на 9-й хвилині зусиллями все того ж Марсьяля, якому вдався удар метрів з 20-ти. М'яч пройшов у сантиметрах від каркасу. Зрештою, "вершкові" догрались на 21-й хвилині: Модріч збив Гомеса перед власним карним майданчиком, арбітр призначив стандарт, а Ракітіч вистрілив з нього під ліву стійку – 1:0!

Окрилені успіхом андалусійці одразу ж побігли за другим голом. Реал занервував, допустивши кілька грубих помилок. Господарі мгли покарати за них на 24-й хвилині, коли Акунья ефектно прибрав Васкеса, обігрався з партнером, увірвався у штрафний і виконав простріл – Куртуа перехопив сферу, однак рівно за хвилину її таки довелося виймати із сітки. Героєм став Корона, який легко обіграв Мілітао на лівому краю карного майданчика й опинився прямо перед Тібо – голкіпер збив Хесуса, але той встиг віддати пас на Ламелу. Ерік пробив у порожні ворота. 2:0!

Після цього Севілья дещо збавила в активності. Гра перемістилась у центр поля, де було багато позиційної та контактної боротьби. Реал виглядав значно гірше – втім, навіть за таких умов Бензема знайшов шанс розмочити рахунок. На 35-й хвилині Буну змахнув подачу Модріча йому на ногу, однак сам же й врятував, кинувшись під удар Каріма. Перед свистком на перерву француз знову міг забити, опинившись прямо перед Буну, але Яссін врятував, а лайнсмен помітив офсайд.

Зрештою, відпочивати команди відіправились за комфортної переваги Севільї. У роздягальні обидва тренери провели перестановки – Анчелотті замінив Камавінгу (той ледь не отримав другу жовту перед перервою) й кинув у бій Родріго, а Лопетегі замінив Гомеса на Торреса. Хід Карло спрацював значно краще, адже Реал притиснув господарів на старті другого тайму, ледь не забивши за 2 хвилини після відновлення гри – це Бензема завдав обвідного удару з лінії штрафного. Буну парирував.

Ще через дві хвилини гості таки відквитали один гол: Вінісіус увірвався на лівий край карного майданчика й п'яткою залишив м'яч Карвахалю, той виконав простріл вздовж лінії воротарського, а Родріго, випередивши Дієго Карлоса, замкнув з носка – 2:1! На 53-й же хвилині реабілітуватись за результативну помилку міг Мілітао, однак його постріл метрів з 30-ти під поперечку парирував Буну. Едер також замкнув подачу з кутового, але влучив у Вінісіуса.

Севілья втратила контроль над грою й вже не повернула його. Реал тиснув – втім, у середині другого тайму "рохібланкос" допустили біля власних воріт всього один явний момент. Його на 63-й хвилині змарнував Бензема, який прийняв передачу від Родріго й пробив з лінії карного майданчика повз дальній нижній кут. Хулен Лопетегі, тим часом, замінив вінгера Корону й випустив опорника Гуделя. Крім того, більш оборонний Аугстінссон освіжив позицію фулбека, змінивши агресивного Акунью. Нервіонці почали сушити гру.

Тим не менш, на 72-й хвилині Севілья могла забити третій гол. Його мав вколотити свіжий Мір, який примчав на лінію воротарського й замкнув подачу Торреса – втім, м'яч пройшов над воротами. Цей момент став останнім для "рохібланкос", а вже через хвилину мадридці покарали за марнотратство. Васкес виконав крос з правого флангу, повз який пролетіли усі футболісти, а Вінісіус, прийнявши його, розстріляв ворота – це було б 2:2, якби VAR не помітив у Жуніора гру рукою. Господарі "відскочили".

Карло Анчелотті не здавався. На 81-й хвилині він зняв Модріча та Васкеса, випустивши Асенсіо та Начо. І саме цей хід приніс успіх Реалу! Вже на 83-й хвилині Карвахаль у жорсткій боротьбі відібрав м'яч у Торреса, увірвався на правий край штрафного й виконав простріл, який точним і сильним ударом замкнув Начо – 2:2! Реал зрівняв рахунок.

Севілья продовжила захищати нічию, але "бланкос" не збиралися так просто ділитись очками. Щоправда, довгий час якісних атак не виникало. Здавалося, що нервіонці доб'ються свого, однак на 90+3-й хвилині доля в обличчі Бензема покарала їх за провальний тайм. Родріго обійшов у штрафному Аугустінссона й викотив пас у спини захисника на Каріма, а той, обробивши м'яч, вистрілив під ближню стійку – 2:3! Цей гол виявився переможним.

Таким чином, Реал набрав 75 очок, відірвавшись від трійки переслідувачів на 15 очок. У Барселони є дві гри в запасі, але навряд чи щось завадить назвати мадридців чемпіонами де-факто. На Рамон Санчес Пісхуан вони провели по-справжньому золотий матч.