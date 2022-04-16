Универсал Манчестер Сити Александр Зинченко высказался по поводу встречи с Реалом в полуфинале самого престижного евротурнира.

"Мадридцы – короли этих соревнований. В прошлом Реал выиграл немало Лиг чемпионов и, безусловно, является одной из лучших команд в мире, но до матча нам еще предстоит сыграть немало игр.

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У них много качественных игроков, некоторые из них – лучшие в мире. Прямо сейчас Карим Бензема – один из лучших форвардов в мире. Невероятно, как он забивает. Нам придется разобраться, как с этим справиться. Тренер расскажет, как и что делать.

Сейчас я бы сказал, что каждый матч похож на финал. Мы же до сих пор боремся за два титула. Посмотрим. Посмотрим, что получится. Пока у нас следующая игра с Брайтоном", – цитирует Зинченко AS .

Добавим, что первое полуфинальное противостояние испанского и английского грандов запланировано на 26 апреля, а ответный матч – на 4 мая.

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