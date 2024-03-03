Реал обжалует удаление Беллингема в скандальном матче с Валенсией – известно, что Джуд сказал арбитру
Мадридский клуб будет бороться за своего лидера, который проявил чрезмерные эмоции после незасчитанного гола в ворота Валенсии (2:2) в матче 27-го тура Ла Лиги.
Накануне субботний вечер в Ла Лиге завершился грандиозным скандалом в матче между Валенсией и Реалом. Уже в добавленное время, при счете 2:2, мадридцы получили право на угловой. В момент, когда Беллингем переправлял мяч в сетку после навеса со стандарта, вырывая таким образом победу для своей команды, арбитр дал свисток о завершении матча, не позволив эпизоду завершиться.
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Это решение вызвало возмущение у игроков "сливочных", а Джуд даже увидел перед собой красную карточку за перепалку с арбитром.
Настоящую причину удаления главный арбитр матча – Хесус Хиль Мансано – указал в своем рапорте. "После окончания игры, все еще находясь на поле, он (Беллингем, – прим.) подбежал ко мне агрессивно настроенный с криками: "Это е*аный гол", – цитирует приговор Real Madrid Info.
По сообщению журналиста Аранча Родригеса, Реал не готов мириться с таким решением и будет оспаривать удаление 20-летнего англичанина.
Напомним, Реал после 27-ми туров продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 66 очков.
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