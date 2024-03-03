Мадридский клуб будет бороться за своего лидера, который проявил чрезмерные эмоции после незасчитанного гола в ворота Валенсии (2:2) в матче 27-го тура Ла Лиги.

Накануне субботний вечер в Ла Лиге завершился грандиозным скандалом в матче между Валенсией и Реалом. Уже в добавленное время, при счете 2:2, мадридцы получили право на угловой. В момент, когда Беллингем переправлял мяч в сетку после навеса со стандарта, вырывая таким образом победу для своей команды, арбитр дал свисток о завершении матча, не позволив эпизоду завершиться.

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Это решение вызвало возмущение у игроков "сливочных", а Джуд даже увидел перед собой красную карточку за перепалку с арбитром.

Настоящую причину удаления главный арбитр матча – Хесус Хиль Мансано – указал в своем рапорте. "После окончания игры, все еще находясь на поле, он (Беллингем, – прим.) подбежал ко мне агрессивно настроенный с криками: "Это е*аный гол", – цитирует приговор Real Madrid Info.

По сообщению журналиста Аранча Родригеса, Реал не готов мириться с таким решением и будет оспаривать удаление 20-летнего англичанина.

Напомним, Реал после 27-ми туров продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 66 очков.

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Referee’s official report about Bellingham red card:



“After the end of the game and still on the pitch, he went to me running in an aggressive attitude and shouting, repeating on several occasions: "it´s a fucking goal” pic.twitter.com/SNQIxPeKZ7 — Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) March 2, 2024