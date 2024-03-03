Мадридський клуб боротиметься за свого лідера, який проявив надмірні емоції після незарахованого гола у ворота Валенсії (2:2) у матчі 27-го туру Ла Ліги.

Напередодні суботній вечір у Ла Лізі завершився грандіозним скандалом у матчі між Валенсією та Реалом. Вже у доданий час, за рахунку 2:2, мадридці отримали право на кутовий. У момент, коли Беллінгем переправляв м'яч у сітку після навісу зі стандарту, вириваючи таким чином перемогу для своєї команди, арбітр дав свисток про завершення матчу, не давши епізоду завершитись.

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Це рішення викликало обурення у гравців "вершкових", а Джуд навіть побачив перед собою червону картку за перепалку з арбітром.

Справжню причину вилучення головний арбітр матчу – Хесус Хіль Мансано – вказав у своєму рапорті. "Після закінчення гри, все ще перебуваючи на полі, він (Беллінгем, – прим.) підбіг до мене агресивно налаштований з криками: "Це йо*аний гол", – цитує вирок Real Madrid Info.

За повідомленням журналіста Аранча Родрігеса, Реал не готовий миритись з таким рішенням і буде оскаржувати вилучення 20-річного англійця.

Нагадаємо, Реал після 27-ми турів продовжує лідирувати у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 66 очок.

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Referee’s official report about Bellingham red card:



“After the end of the game and still on the pitch, he went to me running in an aggressive attitude and shouting, repeating on several occasions: "it´s a fucking goal” pic.twitter.com/SNQIxPeKZ7 — Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) March 2, 2024