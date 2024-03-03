"Завершение матча? Сказать особо нечего, это что-то беспрецедентное. После подбора мы владели мячом и игру надо было остановить, когда Валенсия выбила его на угловой. Со мной такого никогда не случалось, но добавить нечего.

Гол Яремчука Лунину и судейский мегаскандал в видеообзоре матча Валенсия – Реал – 2:2

Мы все очень возмущены и злые. Это логично. Но должны вернуться к нормальной жизни. Мы выступили хорошо, было достаточно хороших моментов, хотя есть и такие, в которых нам необходимо совершенствоваться. Нужно остыть и продолжить. В раздевалке немного жарко.

Красная карточка Беллингема? Она нас беспокоит. Он откровенно признался в том, что сказал. Он выкрикнул: "Это чертов гол". Но он не сказал никаких оскорблений, он просто был расстроен. Посмотрим, что напишут в протоколе.

Игра Винисиуса? Это было хорошо – быть решительным и более эффективным в штрафной площадке, чем за ее пределами.

Это был очень сложный матч против сильного соперника, хорошо организованного, агрессивного. Мы смогли вернуться в игру после 0:2 и даже могли победить, но..." – цитирует Анчелотти AS.

Напомним, в добавленное время Реал сумел вырвать победу у Валенсии после подачи углового, однако в момент удара Беллингема арбитр дал свисток о завершении матча и гол не засчитал. Толкотня на поле завершилась удалением Джуда.

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