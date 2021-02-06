Капитан мадридцев летом может стать свободным агентом. Реал заинтересован в продолжении сотрудничества с 34-летним испанцем, но стороны пока далеки от консенсуса.

Рамос вновь пропустил тренировку Реала и не сыграет против Уэски

По информации ABC Deportes, клуб предлагает Рамосу соглашение на два сезона с понижением зарплаты на 10%. Футболиста такое развитие дел не устраивает, тем более он имеет предложения от Манчестер Сити и ПСЖ. В свою очередь Реал не будет улучшать условия и ждет от своего капитана окончательное решение не позднее марта.

Добавим, что Рамос выступает за мадридский клуб с лета 2005-го. В футболке "галактикос" он провел 668 матчей, отличился 100 голами и 40 ассистами.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку