Вчера 34-летний капитан "сливочных" уже тренировался вместе с командой, но сегодняшнюю сессию вновь пропустил, сообщает Marca.

Зидан выдал огненную пресс-конференцию после вопроса о неудачах Реала

Пессимистические прогнозы оправдались. Зинедин Зидан не включил Рамоса даже в заявку на игру 22-го тура чемпионата Испании против Уэски. Матч начнется в 17:15 по Киеву.

Напомним, Серхио Рамос почувствовал дискомфорт еще во время поединка 1/2 финала Суперкубка Испании против Атлетика. С тех пор капитан Реала уже пропустил 3 матча мадридцев. Всего в нынешнем сезоне испанец сыграл 17 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал ассист.

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