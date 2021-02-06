Капітан мадридців влітку може стати вільним агентом. Реал зацікавлений у продовженні співпраці з 34-річним іспанцем, але сторони поки далекі від консенсусу.

Рамос знову пропустив тренування Реала і не зіграє проти Уески

За інформацією ABC Deportes, клуб пропонує Рамосу угоду на два сезони зі зниженням зарплати на 10%. Футболіста такий розвиток справ не влаштовує, тим більше, що він має пропозиції від Ман Сіті та ПСЖ. Своєю чергою Реал не буде покращувати умови і чекатиме від свого капітана остаточне рішення не пізніше березня.

Додамо, що Рамос виступає за мадридський клуб з літа 2005-го. У футболці "галактікос" він провів 668 матчів, відзначився 100 голами та 40 асистами.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку