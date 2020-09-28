Полузащитник Реала и сборной Германии Тони Кроос в ближайшее время не выйдет на футбольное поле.

Полузащитник "сливочных" получил повреждение во время матча 3-го тура чемпионата Испании против Бетиса (3:2). Кроос не смог завершить поединок и был заменен незадолго до перерыва.

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Официальный сайт Реала сообщил, что Тони уже прошел углубленное медобследование, которое подтвердило мышечную травму левого бедра. По информации Marca, срок восстановления немецкого футболиста составит от 10 до 15 дней.

Это означает, что Кроос не поможет Реалу в матчах против Леванте и Вальядолида, а также будет вынужден пропустить перерыв на матчи сборных, во время которой Германии предстоит провести поединок Лиги наций против Украины.

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