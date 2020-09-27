Главный тренер Реала Зинедин Зидан достиг красивой отметки во главе мадридского клуба в матчах чемпионата Испании.

Победа Реала над Бетисом стала 100-й для Зинедина Зидана во главе мадридского клуба, сообщает официальный твиттер "сливочных".

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Для достижения этой отметки французу понадобилось 147 матчей. Интересно, что Зидан уже второй в списке тренеров Реала по количеству побед в матчах чемпионата Испании, уступая лишь Мигелю Муньесу – у того 257 побед.

Напомним, Реал перестрелял Бетис (3:2) в скандальном матче 3-го тура чемпионата Испании и поднялся на 5 место в турнирной таблице.

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