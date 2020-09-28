Півзахисник Реала і збірної Німеччини Тоні Кроос найближчим часом не вийде на футбольне поле.

Півзахисник "вершкових" отримав пошкодження під час матчу 3-го туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса (3:2). Кроос не зміг завершити поєдинок і був замінений незадовго перед перервою.

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Офіційний сайт Реала повідомив, що Тоні вже пройшов поглиблене медобстеження, яке підтвердило м'язову травму лівого стегна. За інформацією Marca, термін відновлення німецького футболіста складе від 10 до 15 днів.

Це означає, що Кроос не допоможе Реалу в матчах проти Леванте та Вальядоліда, а також буде змушений пропустити перерву на матчі збірних, під час якої Німеччині належить провести поєдинок Ліги націй проти України.

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