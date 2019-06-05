Реал объявит о трансфере Азара в ближайшие часы, – СМИ

Вингер Челси Эден Азар в ближайшее время официально станет игроком мадридского Реала.

"Сливочные" объявят о трансфере игрока сборной Бельгии в ближайшие часы, сообщает испанская телепрограмма El Chiringuito. Отмечается, что Реал заплатит Челси за Азара около 100 миллионов евро.

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Ранее отмечалось, что соглашением между Реалом и Челси будут предусмотрены бонусы в зависимости от выступлений Азара. Максимальные выплаты по ним могут достичь еще 15 млн евро.

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К слову, в текущем сезоне бельгийский вингер провел за лондонцев 52 матча во всех турнирах, где забил 21 гол и отдал 17 результативных передач. Недавно Азар вместе с Челси одержал победу в Лиге Европы.

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