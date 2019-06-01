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Азар фотографировался с футболкой Реала в Испании

09:53 161 Читати українською
Азар фотографировался с футболкой Реала в Испании
Эден Азар / Reuters

Бельгиец Эден Азар дает лишние поводы для обсуждения его перехода в мадридский Реал.

Вингера во время отдыха в Марбелье сфотографировали журналисты Daily Mirror.

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Лидер Челси пересекся с местными любителями футбола, которые попросили сделать несколько снимков. Более того, в этот момент Азару вручили маленькую футболку мадридского Реала, и он держал ее в руках во время "фотосессии". Возможно, игрок сборной Бельгии таким образом готовится к настоящей презентации в испанском гранде.

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Напомним, ранее появились слухи, что Азар официально станет игроком Реала уже 3 июня, но впоследствии эту информацию опровергли.

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Теги
Испания Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Эден Азар Эден Азар
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