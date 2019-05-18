З теплої ванни у холодний душ: чому продаж Азара у Реал може піти на користь Челсі, але не самому бельгійцю

Трансфер багаторічного лідера Челсі Едена Азара у мадридський Реал є майже вирішеним питанням. Бельгієць давно заявляв про мрію виступати у складі “королівського клубу”, і тепер вона близька, як ніколи. Але є інша сторона медалі цієї історії. “Футбол 24” розповідає, чому Челсі може виграти від цього трансферу, а Реал та Еден – ні.

Еден Азар за 7 років став незмінним лідером лондонського Челсі. Бельгієць самотужки може тягнути команду вперед та вирішувати долю поєдинків. Одночасно з цим, у багатьох інтерв’ю він заявляв, що з дитинства вболіває за мадридський Реал, але при цьому щасливий у Лондоні.

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Та все ж настав час, коли вінгер прийняв для себе рішення здійснити дитячу мрію. Челсі після багатьох відхилень пропозицій “вершкових” таки пішов на поступки своєї головної зірки. “Королівський клуб” давно полював на Едена і хотів зробити його частиною третього покоління “Галактікос”, зокрема, заміною Кріштіану Роналду.

Щоправда, трансфер і близько не є однозначним. Існує ряд причин, через які у цій історії можуть програти не “сині”, а саме Реал та Азар. Чому цей перехід може стати корисним для Челсі та провалом для гравця і Мадрида?

Челсі без Азара – шанс для потенційно дорожчих активів

Говорити, що Челсі не готувався до життя без Азара – блюзнірство. “Сині” давно прекрасно розуміли бажання бельгійця перейти у клуб своєї мрії та шукали альтернативні варіанти.

Першим кроком стало підписання американця Крістіана Пулішіча з Борусії Д. Попри не зовсім вдалий останній сезон (7 голів та 3 асисти в усіх турнірах) вінгер показав себе командним гравцем, який добре загострює атаки та вміє вчасно зробити ривок, використовуючи свою швидкість. Його фізичні та технічні дані повинні дозволити йому освоїтись на Стемфорд Брідж. Лідер збірної США вже заявив про величезну мотивацію прийняти для себе новий виклик і спробувати свої сили в АПЛ. Йому лише 20, і у нього є всі шанси розкритись на повну. Більше того, Пулішіч – універсал, який може зіграти зліва та в центрі півзахисту.

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Але найголовніше: відхід Азара – це шанс для дуже перспективного Каллума Хадсон-Одоя. Ще в академії “синіх” англієць подавав величезні надії, а у цьому сезоні став регулярно залучатись на матчі основної команди. Коли Мауріціо Саррі давав йому ігровий час, 18-річний вінгер віддавався повністю і продемонстрував, що потенційно він зможе замінити бельгійця. 4 голи та 2 асисти у 5 поєдинках Ліги Європи говорять самі за себе. Недарма його намагалась придбати мюнхенська Баварія, але Челсі, особливо після отримання трансферного бану від ФІФА, є непокірним. І недарма.

За манерою гри Каллум дуже схожий на Азара і здатен зіграти на лівому фланзі атаки. Він не загубився на дорослому рівні і сміливо лізе з м’ячем на кількох суперників. Це не залишило байдужим і головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта, тому Хадсон-Одой вперше вирушив до лав національної команди. Саррі або новому тренеру (за чутками, Лемпарду) варто ризикнути зробити юнака футболістом основного складу, і тоді вінгер має всі шанси перевершити бельгійського колегу, а думки про від’їзд у Мюнхен залишаться позаду.

Не менш важливим є те, що Азар, у разі свого продовження виступів на Стемфорд Брідж, може втратити мотивацію. Бельгійцю настільки набридне тягнути на собі всю команду, що він просто плюне і гратиме байдуже, як це робив Алексіс Санчес в останніх матчах за Арсенал. Челсі варто замислитись, навіщо їм той, хто не захоче віддаватись заради синьої емблеми. Ще й рік за контрактом, після чого він міг би дістатись Реалу безкоштовно. У такому разі краще відпустити Едена та зберегти з ним хороші стосунки.

Спочатку Челсі може бути важко, але життя продовжується, і клуб в умовах заборони на трансфери вже має хороші альтернативи бельгійському чарівнику. Навіть не обов’язково купувати Філіппе Коутінью.

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Азар у Реалі – новий Роналду або Кака

Вболівальники мадридського Реала, несамовито радіючи переходу Азара, забувають, що їхній улюблений клуб вже неодноразово ставав кладовищем для зірок світового класу, а Еден дуже ризикує потрапити саме в цю категорію.

Наступного року Азару виповниться 29, а прогресувати у такому віці, та ще й у новому чемпіонаті вже вкрай складно. Після 7 років “теплої ванни” у Челсі та англійського стилю гри вінгер ризикує не звикнути до іспанських реалій і повторити долю Рікардо Кака. Бразилець переїхав на Сантьяго Бернабеу у 27 років і разом із Кріштіану вважався головною зіркою, але так і не зміг адаптуватись у команді і поступився місцем в основі молодому Месуту Озілу.

Азар переходить в аналогічному статусі, а це значить, що іспанська преса знищуватиме його за кожен провал. Питання у тому, чи зможе бельгієць витримати постійний тиск з боку керівництва та ЗМІ. Окрім цього, на його позиції себе добре проявив мегаперспективний Вінісіус Жуніор, а тому Едену не варто думати, що у нього немає конкурентів лише тому що він – Азар.

У новітній історії яскравими прикладами трансферного провалу стали Алексіс Санчес та Філіппе Коутінью у Манчестер Юнайтед і Барселоні відповідно. Чилієць став найоплачуванішим гравцем АПЛ, але був блідою тінню самого себе як за Моурінью, так і за Сульшера. Коутінью мав доповнити в атаці Ліонеля Мессі та свого давнього товариша Луїса Суареса. Барселона побила трансферний рекорд заради підписання бразильця. За півтора роки керівництво “блаугранас” ламає голову, хто готовий придбати Філіппе, який показав жахливі результати, за заниженою ціною. За іронією долі, його називають потенційною заміною Азару в Челсі, якщо “сині” уникнуть трансферного бану.

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Отже, головним питанням залишається те, чи готовий Азар до переходу у мадридський Реал? Чи не було це рішення на емоціях, аби пограти за улюблений клуб, а там як піде. Бельгієць ставить на карту свою кар’єру, і лише доводиться спостерігати, ким він стане для “вершкових”: новим Роналду, чи новим Кака. Челсі, у свою чергу, може відкрити для себе нову яскраву сторінку в історії та продовжувати йти серед лідерів АПЛ вже без бельгійської зірки.