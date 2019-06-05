toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ ПОРТУГАЛІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ

Реал оголосить про трансфер Азара у найближчі години, – ЗМІ

18:32 452 Читать на русском
Реал оголосить про трансфер Азара у найближчі години, – ЗМІ
Еден Азар / Reuters

Вінегр Челсі Еден Азар найближчим часом офіційно стане гравцем мадридського Реала.

"Вершкові" оголосять про трансфер гравця збірної Бельгії у найближчі години, повідомляє іспанська телепрограма El Chiringuito. Зазначається, що Реал заплатить Челсі за Азара близько 100 мільйонів євро.

Реал узгодив трансфер Азара, – The Times

Раніше зазначалось, що угодою між Реалом і Челсі будуть передбачені бонуси в залежності від виступів Азара. Максимальні виплати за ними можуть сягнути ще 15 млн євро.

Азар фотографувався з футболкою Реала в Іспанії

До слова, у поточному сезоні бельгійський вінгер провів за лондонців 52 матчі в усіх турнірах, де забив 21 гол та віддав 17 результативних передач. Нещодавно Азар разом з Челсі здобув перемогу у Лізі Європи.

З теплої ванни у холодний душ: чому продаж Азара у Реал може піти на користь Челсі, але не самому бельгійцю

blog_ava
Динамо поставило жорстку умову Хацкевичу, – ЗМІ
15:05
4863
Теги
Головне Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Реал Мадрид Трансфери Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Тащи перейшов до Санкт-Паулі
    Німеччина — 15:56968 Тащи перейшов до Санкт-Паулі
2
год
:
35
хв
Португалія
21:45
Швейцарія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук