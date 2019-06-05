Реал оголосить про трансфер Азара у найближчі години, – ЗМІ

Вінегр Челсі Еден Азар найближчим часом офіційно стане гравцем мадридського Реала.

"Вершкові" оголосять про трансфер гравця збірної Бельгії у найближчі години, повідомляє іспанська телепрограма El Chiringuito. Зазначається, що Реал заплатить Челсі за Азара близько 100 мільйонів євро.

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Раніше зазначалось, що угодою між Реалом і Челсі будуть передбачені бонуси в залежності від виступів Азара. Максимальні виплати за ними можуть сягнути ще 15 млн євро.

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До слова, у поточному сезоні бельгійський вінгер провів за лондонців 52 матчі в усіх турнірах, де забив 21 гол та віддав 17 результативних передач. Нещодавно Азар разом з Челсі здобув перемогу у Лізі Європи.

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