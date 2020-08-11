Реал объявил о завершении аренды Ареола – путь для Лунина официально открыт

Голкипер Альфонс Ареола возвращается в ПСЖ после неудачного сезона в Реале.

Мадридцы на своем официальном сайте объявили о завершении аренды 27-летнего вратаря. Реал благодарит игрока за примерное поведение и желает ему удачи на следующем этапе карьеры.

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Ареола присоединился к "сливочным" прошлым летом на правах аренды из ПСЖ. Француз провел лишь 13 матчей во всех турнирах, так и не став достойным конкурентом для Тибо Куртуа. Альфонс пропустил 14 мячей и только 5 раз сохранял свои ворота "сухими".

Уход Ареола является позитивным сигналом для Андрея Лунина. Украинец уверенно провел полгода аренды за Овьедо и теперь вполне может рассчитывать на место первого дублера Куртуа.

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