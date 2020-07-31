Реал проводит кадровую чистку: Лунин – уникальный случай, будущее Кубо и Едегора

Украинец оказался единственным арендованным футболистом, который получит гарантированное место в первой команде Реала на сезон 2020/21. Случай Лунина – уникален. Возвращают только нашего чемпиона мира, который убедил тренерский штаб Зизу хорошей игрой за Овьедо. Именно после прихода 21-летнего вратаря результаты астурийского клуба существенно улучшились. Впрочем, впереди – значительно более сложная задача. Нужно закрепиться на Бернабеу, находясь за спиной одного из лучших в мире. "Андрей Лунин заслуживает вернуться в Мадрид", – отмечает Marca.

Реал верит в Лунина, который получит иной статус – испанское СМИ в восторге от голкипера и прогнозирует переломный год

Реал избавляется от всех арендованных, кроме молодого украинского "портеро". В общем – восемь исполнителей. Жесткая экономия заставляет прощаться прежде всего с теми, на кого Зидан не будет рассчитывает в ближайшем будущем. Хави Санчес был первым, кому указали на дверь. Воспитанник знаменитой Ла Фабрики провел всего 8 матчей за Вальядолид в Ла Лиге, однако Роналдо неожиданно для всех активировал клаусулу 23-летнего кантерано. Цена вопроса – 3,5 млн евро. В конце концов "бланкос" сохранили за собой первоочередное право выкупа игрока.

Странный трансфер Ашрафа продолжил большую кадровую "чистку", инициированную руководством Флорентино Переса. В условиях финансового кризиса президент не устоял перед заманчивым предложением миланского Интера – 40 млн евро. В мадридском клубе объясняют соглашение по марокканцу, который в течение двух сезонов разрывал Бундеслигу, неприкосновенностью Карвахаля. Опытный испанец находится в расцвете сил – это один любимцев Зидана.

Серию продаж завершил переход Оскара Де Фрутоса в Леванте за 5 миллионов. Итак, Реал выручил уже 48,5 евро. Эта сумма может существенно возрасти, если Вильярреал согласится выложить 10 миллионов за Оскара Родригеса. Переговоры стартовали только на этой неделе, но дружеские отношения между клубами фактически гарантируют успешный результат. На Бернабеу уже потирают руки.

На втором этапе "бланкос" придется пристроить игроков, которые обладают серьезным потенциалом, чтобы превратиться в звезд первой величины. Именно поэтому Перес не спешит с полноценными продажей Едегора и Кубо, которые прекрасно проявили себя в прошлом сезоне. Зидан не прочь поработать с норвежцем прямо сейчас, но сам футболист хотел бы остаться в Сан-Себастьяне для регулярной практики. А вот молодой японец может похвастаться предложениями от Севильи, Бетиса и Осасуны. Мадридский гранд отдает предпочтение варианту с "рохибланкос", потому что Кубо получил бы возможность проявить себя в Лиге чемпионов.

Кроме этого, боссы Реала надеются выгодно продать Себальйоса с Регилоном. 23-летний хавбек имеет предложения от Арсенала и Манчестер Сити. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 50 млн евро. Талантливый латераль может провести еще один сезон в Севилье или перебраться в другой клуб на условиях полноценного трансфера. Зидан полностью доволен Мэнди и Марсело – перспективный кантерано оказался третьим лишним.

Зідан був категорично проти: чому Луніну не варто повертатися в Реал прямо зараз?