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Реал оголосив про завершення оренди Ареола – шлях для Луніна офіційно відкритий

15:00 - Читать на русском
Реал оголосив про завершення оренди Ареола – шлях для Луніна офіційно відкритий
Альфонс Ареола / AFP

Голкіпер Альфонс Ареола повертається в ПСЖ після невдалого сезону в Реалі.

Мадридці на своєму офіційному сайті оголосили про завершення оренди 27-річного воротаря. Реал дякує гравцю за зразкову поведінку та бажає йому удачі на наступному етапі кар'єри.

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Ареола приєднався до "вершкових" минулого літа на правах оренди з ПСЖ. Француз провів лише 13 матчів у всіх турнірах, так і не ставши гідним конкурентом для Тібо Куртуа. Альфонс пропустив 14 м'ячів і лише 5 разів зберігав свої ворота "сухими".

Відхід Ареола є позитивним сигналом для Андрія Луніна. Українець впевнено провів півроку оренди за Ов'єдо і тепер цілком може розраховувати на місце першого дублера Куртуа.

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