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Лунин пригрозил Куртуа серьезной конкуренцией в Реале

19:02 - Читати українською
Лунин пригрозил Куртуа серьезной конкуренцией в Реале
Андрей Лунин / Фото Instagram

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин поделился планами на будущее.

"За эти полгода мне нужно было проявить себя. Я пытался улучшать все аспекты игры. Кроме того, я работал над игрой на линии ворот. Улучшать игровые моменты.

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Надеюсь, какие-то предложения есть, но думаю, я работал для того, чтобы вернуться в Реал. Надеюсь, что они примут положительное решение. Если честно, каждый день представляю себя в футболке Реала.

Хочу туда попасть, чтобы изо дня в день становиться лучшим. Я буду только рад конкурировать с таким вратарем, как Тибо Куртуа. Приложу все усилия, чтобы не дать ему спокойно себя чувствовать", – цитирует Лунина ТК Футбол.

В нынешнем сезоне Сегунды 21-летний голкипер провел 20 матчей, в которых пропустил 20 мячей. Напомним, цвета Овьедо Андрей защищал на правах аренды, права на вратаря принадлежат мадридскому Реалу.

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