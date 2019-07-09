Реал не взял Хамеса на летние сборы – трансфер в Наполи становится все ближе

Колумбиец Хамес Родригес скорее всего покинет Мадрид этим летом.

Полузащитник не попал в список игроков, которых Зинедин Зидан выбрал для участия в летнем Intercontinental Champions Cup, сообщает официальный сайт Реала.

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Ранее появилась информация, что спортивный директор Наполи Кристиано Джинтоли уже прибыл в Мадрид для завершения переговоров по 27-летнему колумбийцу. Невызов Хамеса на летние сборы лишь подтверждает эти данные.

Напомним, последние два сезона игрок сборной Колумбии провел в Баварии, которая не захотела выкупать его контракт.

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