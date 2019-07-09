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Иско не полетит с Реалом на предсезонный сбор

13:22 109 Читати українською
Иско не полетит с Реалом на предсезонный сбор
Иско / Reuters

Реал отправится на предсезонный сбор в Канаду без испанского полузащитника Иско.

Полузащитник мадридского клуба Иско не полетит в Канаду вместе с командой из-за беременности его подруги, актрисы Сары Саламо. Этот ребенок станет для пары уже вторым, передает AS.

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Отмечается, что Иско присоединится к одноклубникам в Монреале после рождения ребенка. Это решение уже согласовано с главным тренером клуба Зинедином Зиданом.

Иско в прошлом сезоне провел 27 матчей в Ла Лиге, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Иско Иско Испания Межсезонные сборы
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