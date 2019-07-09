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Реал не взяв Хамеса на літні збори – трансфер в Наполі стає все ближчим

16:50 393 Читать на русском
Реал не взяв Хамеса на літні збори – трансфер в Наполі стає все ближчим
Хамес Родрігес / Reuters

Колумбієць Хамес Родрігес найімовірніше покине Мадрид цього літа.

Півзахисник не потрапив до списку гравців, яких Зінедін Зідан обрав для участі у літньому Intercontinental Champions Cup, повідомляє офіційний сайт Реала.

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Раніше з'явилась інформація, що спортивний директор Наполі Крістіано Джінтолі вже прибув у Мадрид для завершення переговорів щодо 27-річного колумбійця. Невиклик Хамеса на літні збори лише підтверджує ці дані.

Нагадаємо, останні два сезони гравець збірної Колумбії провів у Баварії, яка не захотіла викуповувати його контракт.

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Теги
Іспанія Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Італія Хамес Родрігес Хамес Родрігес Наполі Наполі
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