Реал не может договориться с Рамосом по зарплате – мадридцы имеют три варианта замены капитана
22:14 - Читати українською
Лидер Реала Серхио Рамос имеет высокие шансы летом сменить место работы.
Серхио Рамос отказывается оставлять свою подпись на новом контракте с Реалом, ведь его не устраивают финансовые условия, сообщает AS.
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Если 34-летний испанец все же решится покинуть Мадрид, то в королевском клубе уже имеют кандидатов на замену Серхио. В список трансферных интересов Реала вошел защитник Баварии Дэвид Алаба, представитель Манчестер Сити Эрик Гарсия и защитник Вильярреала Пау Торрес.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Рамос провел 13 матчей, в которых отметился двумя голами.
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