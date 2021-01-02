Серхио Рамос отказывается оставлять свою подпись на новом контракте с Реалом, ведь его не устраивают финансовые условия, сообщает AS.

Моуринью требует у Тоттенхэма приобрести Рамоса

Если 34-летний испанец все же решится покинуть Мадрид, то в королевском клубе уже имеют кандидатов на замену Серхио. В список трансферных интересов Реала вошел защитник Баварии Дэвид Алаба, представитель Манчестер Сити Эрик Гарсия и защитник Вильярреала Пау Торрес.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Рамос провел 13 матчей, в которых отметился двумя голами.

Месси, Рамос и ряд других звезд официально получили возможность вести переговоры с другими клубами