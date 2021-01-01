В последний день июня 2021-го истекают контракты ряда известных персон. В частности, Лионель Месси (Барселона), Серхио Рамос и Лукас Васкес (Реал Мадрид), Златан Ибрагимович и Джанлуиджи Доннарумма (Милан), Жером Боатенг, Дэвид Алаба и Хави Мартинес (Бавария), Серхио Агуэро (Манчестер Сити), Мемфис Депай (Лион), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль) и многие другие игроки уже 1 июля могут стать свободными агентами, если не договорятся о новых контрактах со своими клубами.

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Как известно, регламент ФИФА дает право таким игрокам вести легальные переговоры с другими клубами и заключать предварительные соглашения без каких-либо санкций. Одними из самых желанных трансферных целей на рынке, безусловно, станут Лионель Месси и Серхио Рамос. Капитан Барселоны раньше хотел покинуть клуб, но его не отпустило тогдашнее руководство, а лидер Реала сих пор не согласовал новый контракт с мадридским клубом.

Не стоит также исключать ухода кого-то из вышеуказанных игроков уже в январе, поскольку, вероятно, клубы захотят получить хоть какую-то компенсацию.

К слову, уже 2 января в Англии, Германии и Франции открывается зимнее трансферное окно. С 4 числа оформлять переходы футболистов можно в Италии и Испании. Трансферный период в топ-чемпионатах Европы завершится 1 февраля.

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